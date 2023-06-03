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ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага

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Суббота 03 июня 2023 08:19
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 209 470 (+560) человек ликвидировано;
  • танков - 3829 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 3533 (+32) ед.;
  • РСЗО - 582 (+7) ед.;
  • средств ПВО - 342 (+7) ед.;
  • самолетов - 313 (+0) ед.;
  • вертолетов - 298 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28) ед.;
  • крылатые ракеты - 1132 (+15) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед.;
  • специальной техники - 475 (+10) ед.;

ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, тем временем командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский показал работу наших воинов на Таврическом направлении за прошедшие сутки. Тогда же военные осуществили около 900 огневых задач во время которых уничтожили и ранили почти 2 роты россиян.

Согласно данным Global Firepower, российские потери в войне стали самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

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