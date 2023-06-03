ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 209 470 (+560) человек ликвидировано;
- танков - 3829 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 3533 (+32) ед.;
- РСЗО - 582 (+7) ед.;
- средств ПВО - 342 (+7) ед.;
- самолетов - 313 (+0) ед.;
- вертолетов - 298 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28) ед.;
- крылатые ракеты - 1132 (+15) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед.;
- специальной техники - 475 (+10) ед.;
Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, тем временем командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский показал работу наших воинов на Таврическом направлении за прошедшие сутки. Тогда же военные осуществили около 900 огневых задач во время которых уничтожили и ранили почти 2 роты россиян.
Согласно данным Global Firepower, российские потери в войне стали самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.