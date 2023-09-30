ЗСУ знищили ще 470 окупантів й майже 40 одиниць артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Протягом минулої доби, 30 вересня, українські військові ліквідували ще 470 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 278 130 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 30.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, протягом минулої доби українські воїни продовжували наступальні операції в районі Бахмута. За словами російських терористів ЗСУ звільнили ще одну висоту біля Кліщіївки.
Тим часом згідно з даними BBC, в перші тижні українського контрнаступу, Росія втратила щонайменше 234 офіцери, включаючи 2 генералів і 11 полковників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.