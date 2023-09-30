ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжували ведення наступальної операції на Бахмутському напрямку. Росіяни стверджують, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російську атаку поблизу Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної) і що на Куп'янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито розширили контроль над невизначеними позиціями біля Торського, хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжують обстрілювати українські наземні лінії зв’язку (ГЛОК) у ближніх тилових районах на Куп’янському напрямку. На опублікованому 28 вересня відео з геолокацією видно, як росіяни завдають удару по мосту через річку Оскіл на захід від Куп’янська.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ за останні дні нібито зруйнували чотири мости через річку Оскіл у Куп’янську та на південь від населеного пункту.

Бої у Донецькій області

29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили висоту біля Кліщіївки у невстановлену дату. Військові блогери РФ зявляють, що тривають запеклі бої поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

29 вересня російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки. Інший розповідав, що російські сили перегрупувалися поблизу Кліщіївки та планують відбити населений пункт, але ці сили, ймовірно, наразі не мають необхідних для цього бойових можливостей.

Російські війська продовжували наступ, але не просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк 29 вересня. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Авдіївки та Тоненького і поблизу Невельського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей. Російські "воєнкори"стверджували, що українські сили нібито безуспішно атакували на північ від Завітного Бажання.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського та поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

28 і 29 вересня джерела РФ стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), але не уточнювали результат. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська продовжують наступ на Новопрокопівку та Вербове.

Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Роботиного, Вербового та Червоного (9 км на схід від Гуляйполя).

Повідомляється, що російська ППО збила винищувач РФ Су-35 поблизу Токмака 29 вересня, хоча ситуація залишається неясною. Українські та західні ЗМІ повідомили про інцидент російського братовбивства, але джерела з РФ досі не визнали чи не спростували цей інцидент.