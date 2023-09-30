ВСУ уничтожили еще 470 оккупантов и почти 40 единиц артсистем: Генштаб обновил потери России

За прошедшие сутки, 30 сентября, украинские военные ликвидировали еще 470 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 278 130 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 30.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны, за прошедшие сутки украинские воины продолжали наступательные операции в районе Бахмута. По словам российских террористов ВСУ освободили еще одну высоту возле Клещиевки.
Между тем, согласно данным BBC, в первые недели украинского контрнаступления, Россия потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генералов и 11 полковников.
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