ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 257 470 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.
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