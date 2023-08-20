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ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 257 470 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків - 4346 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 8435 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 5245 (+33) од.;
  • РСЗВ - 717 (+3) од.;
  • засоби ППО - 489 (+3) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 1406 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15 од.;
  • спеціальна техніка - 790 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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