ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 257 470 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.
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