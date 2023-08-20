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ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Новость на русском →
Неділя 20 серпня 2023 08:36
ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 257 470 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків - 4346 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 8435 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 5245 (+33) од.;
  • РСЗВ - 717 (+3) од.;
  • засоби ППО - 489 (+3) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22) од.;
  • крилаті ракети - 1406 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15 од.;
  • спеціальна техніка - 790 (+5) од.

На зображенні може бути: текст «reHepaлbHий wTa6 3C yKpaйHи iHфopmye npoTRrom 24.02.22- 20.08.2023 OPIEHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли: : лKBAoBaHo oco6oBoro cKлaAy +460 257400 LIQUIDATED PERSONNEL TAHKIB +6 4346 TANKS 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH +11 8435 ARMOURED PERSONNEL VEHICLE apTилepйcbKиx cиcTem pc3B +33/3 5245 ARTILLERY SYSTEMS/ MLRS 489 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS 315/ ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΒ AIRCRAFT/HELICOPTERS +22 4304 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo piBHR UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL 1406 KpилaTi paKeTи CRUISE MISSILES Kopa6л /KaTepи WARSHIPS/BOATS aBTomo6лbHa TEXHIKA TA uиcTepHи nmm +15 7680 VEHICLES FUEL TANKS cneuaлbHa TEXHIKA SPECIAL EQUIPMENT +5»

Фото: втрати ворога станом на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.

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