ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
Минулої доби українські військові знищили ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 257 470 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;
- танків - 4346 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 8435 (+11) од.;
- артилерійських систем - 5245 (+33) од.;
- РСЗВ - 717 (+3) од.;
- засоби ППО - 489 (+3) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22) од.;
- крилаті ракети - 1406 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15 од.;
- спеціальна техніка - 790 (+5) од.
Фото: втрати ворога станом на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.
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