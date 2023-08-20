ЗСУ знищили ще 460 окупантів та більше 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 257 470 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;

танків - 4346 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 8435 (+11) од.;

артилерійських систем - 5245 (+33) од.;

РСЗВ - 717 (+3) од.;

засоби ППО - 489 (+3) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4304 (+22) од.;

крилаті ракети - 1406 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7680 (+15 од.;

спеціальна техніка - 790 (+5) од. Фото: втрати ворога станом на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пише Інститут вивчення війни, українські воїни ймовірно просунулись на лінії Авдіївка-Донецьк. Зокрема військові продовжили створювати плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Згідно з даними DeepStateMap, Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області.