ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 257 470 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано;
- танков - 4346 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 5245 (+33) ед.;
- РСЗО - 717 (+3) ед.;
- средства ПВО - 489 (+3) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 1406 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15 ед.);
- специальная техника - 790 (+5) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.
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