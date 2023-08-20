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ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Воскресенье 20 августа 2023 08:36
ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 257 470 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано;
  • танков - 4346 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 5245 (+33) ед.;
  • РСЗО - 717 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 489 (+3) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1406 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15 ед.);
  • специальная техника - 790 (+5) ед.

На изображении может быть: текст «reHepaлbHий wTa6 3C yKpaйHи iHфopmye npoTRrom 24.02.22- 20.08.2023 LIQUIDATED PERSONNEL TAHKIB +6 4346 TANKS 6oйoBix 6poHboBaHix mawиH +11 8435 pc3B +33/3 5245 ARTILLERY SYSTEMS/ MLRS 489 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS 315/ ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΙ onepaTиBHo-TaKTы4Horo piBHR UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL 1406 KpилaTi paKeTы CRUISE MISSILES Kopa6л /KaTepы WARSHIPS/BOATS aBTomo6лbHa TEXHIKA TA uиcTepHи nmm +15 7680 VEHICLES FUEL TANKS cneuaлbHa TEXHIKA SPECIAL EQUIPMENT +5»

Фото: потери врага по состоянию на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.

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