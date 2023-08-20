ВСУ уничтожили еще 460 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 257 470 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 257 470 (+460) человек ликвидировано;

танков - 4346 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 5245 (+33) ед.;

РСЗО - 717 (+3) ед.;

средства ПВО - 489 (+3) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1406 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15 ед.);

специальная техника - 790 (+5) ед. Фото: потери врага по состоянию на 20.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишет Институт изучения войны, украинские воины, вероятно, продвинулись на линии Авдеевка-Донецк. В частности, военные продолжили создавать плацдарм для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области. Согласно данным DeepStateMap, Силы обороны продолжают продвигаться в районе поселка Роботино Запорожской области.