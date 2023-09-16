ВСУ уничтожили еще 350 россиян и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 15 сентября, украинские военные ликвидировали еще 350 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 271 790 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 271 790 (+350) человек ликвидировано;
- танков - 4616 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 8824 (+10) ед.;
- артиллерийских систем - 5988 (+16) ед.;
- РСЗО - 774 (+0) ед.;
- средства ПВО - 521 (+0) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4738 (+24) ед.;
- крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8525 (+33) ед.;
- специальная техника - 891 (+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 16.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины за прошедшие сутки имели успех в районе Клищеевки Донецкой области, а также у Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.
Как пишет "Центр национального сопротивления", российские террористы могут вскоре начать "мобилизацию" среди гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе, и Херсонской области.
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