ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 311 750 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 5349 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 10073 (+32) од.;

артилерійських систем - 7559 (+32) од.;

РСЗВ - 881 (+2) од.;

засоби ППО - 580 (+1) од.;

літаків - 322 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5632 (+12) од.;

крилаті ракети - 1560 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 (+2) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9944 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1078 (+9) од.

Фото: втрати ворога станом на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки, а також змусили росіян відійти з тактичних висот.

Зокрема через великі втрати техніки й нестачу навченого персоналу, російські терористи все частіше опираються на піхоту під час штурмів.