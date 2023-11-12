ЗСУ знищили ще 1100 окупантів й більше 30 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 11 листопада, українські військові ліквідували ще 1100 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 311 750 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки, а також змусили росіян відійти з тактичних висот.
Зокрема через великі втрати техніки й нестачу навченого персоналу, російські терористи все частіше опираються на піхоту під час штурмів.
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