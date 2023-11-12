ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и более 30 ББМ: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 11 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 311 750 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают контрнаступательные действия на западе Запорожской области. ВСУ атаковали на северо-запад от Вербового и вблизи Новопокровки, а также заставили россиян отойти с тактических высот.
В частности из-за больших потерь техники и недостатка обученного персонала, российские террористы все чаще опираются на пехоту во время штурмов.
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