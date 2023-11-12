ВСУ уничтожили еще 1100 оккупантов и более 30 ББМ: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 311 750 (+1100) человек ликвидировано;

танков - 5349 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 10073 (+32) ед.;

артиллерийских систем - 7559 (+32) ед.;

РСЗО - 881 (+2) ед.;

средства ПВО - 580 (+1) ед.;

самолетов - 322 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5632 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1560 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+2) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9944 (+19) ед.;

специальная техника - 1078 (+9) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 12.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают контрнаступательные действия на западе Запорожской области. ВСУ атаковали на северо-запад от Вербового и вблизи Новопокровки, а также заставили россиян отойти с тактических высот.

В частности из-за больших потерь техники и недостатка обученного персонала, российские террористы все чаще опираются на пехоту во время штурмов.