Через втрати техніки РФ під час штурмів спирається на піхоту, - ISW

Черех великі втрати техніки та нестачу навченого персоналу, Росія все частіше опирається на піхоту під час штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

11 листопада один військовий блогер наголосив, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву будь-де на фронті. Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" у відповідь стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).

Перший військовий блогер відповів на коментар про "відродження піхоти" і зазначив, що це спостереження є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму.

Telegram-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні. Сили спецназу не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом піхоти, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу.

"Раніше ISW зазначала, що російські сили все більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважаючу тактику в Україні як важливу частину російського вирішення проблем "військового паритету", - зазначили аналітики.

Ключові висновки звіту:

Російські війська в ніч з 10 на 11 листопада вперше за 52 дні завдали серії ракетно-безпілотних ударів по Україні по Київській області.

Повідомляється, що Головне управління військової розвідки (ГУР) України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії 10-11 листопада.

Триваюча дискусія російського мілблогера про широкомасштабні фронтові наступи під керівництвом російської піхоти підкреслює виклики, з якими Росія зіткнеться у використанні масованих піхотних нападів для компенсації проблем, які сприяють поточній позиційній війні, визначеній українським головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, схоже, все більше відкидає свого старшого сина, 18-річного Ахмата Кадирова, на користь молодшого сина Адама Кадирова.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в районі Авдіївки.

Повідомляється, що російська влада запустила ще одну широкомасштабну хвилю криптомобілізації.

Російська влада продовжує намагатися заповнити робочою силою та штучно змінити демографію окупованої України.

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