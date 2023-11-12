Українські війська просунулися на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. ЗСУ атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

11 листопада російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного заявленого чи підтвердженого просування не зробили.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку на північний схід від Петропавлівки та поблизу Синьківки, Іванівки та Стельмахівки і на Лиманському напрямку біля Надії, Новоєгорівки, Невського, Серебрянського лісництва.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що головна мета Росії на Куп’янсько-Лиманському напрямку – захоплення міста Куп’янськ.

Бої у Донецькій області

11 листопада російські війська продовжили штурм поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Генштаб ЗСУ, що українські сили відбили російські штурми поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Командир української роти, який воює в районі Бахмута, заявив, що російські війська безуспішно намагаються відбити позиції біля залізниці поблизу Кліщіївки, а російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ мають на меті захопити домінуючі тактичні висоти поблизу Кліщіївки.

Він додав, що російські війська використовують різні типи живої сили, включаючи мобілізованих, рядову армію та контрактників, для наступу поблизу Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 11 листопада українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 10 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися до східного Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), через залізничну колію на південний схід та в смугу дерев на північ.

Російські джерела переважно стверджували, що війська РФ буцімто зміцнили позиції на східній околиці Степового та просунулися на південь від Авдіївки в районі ресторану "Царська охота".

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського і на південь від Тоненького.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська збільшили кількість наземних атак поблизу Авдіївки за минулу добу.

Російські джерела стверджували, що українські сили контратакували з Новокалинового в напрямку Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на північний схід від Водяного 10 листопада.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили наземні удари за підтримки авіації поблизу Мар’їнки, Новомихайлівки та Вугледара.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомляв про невдалі російські штурми поблизу Золотої Ниви та Старомайорського. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували поблизу Старомайорського та Новодонецького (11 км на південний схід від Великої Новосілки), але не просунулися.

11 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки і змусили російські війська відійти з тактичних висот у Вербовому та вздовж дороги Новопокровка-Пологи.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного. Один російський блогер стверджував, що війська РФ атакували на захід від Роботиного, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки на лівому березі Херсонської області і мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок, де тривають бої.