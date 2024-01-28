ЗСУ знищили "Шахед" над Дніпропетровською областю

"У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий "Шахед", - повідомив він.

Нічний удар по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.

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