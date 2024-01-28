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ВСУ уничтожили "Шахед" над Днепропетровской областью

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные уничтожили российский "Шахед" в небе над Днепропетровской областью.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Синельниковском районе наши защитники отминусовали вражеский "Шахед", - сообщил он.

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В Воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

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