ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" та дві артустановки "Мста-С" на Таврійському напрямку

Українські бійці знищили російську реактивну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С" на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Знищено важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С", - написав Тарнавський.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 3 авіаудари, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 944 артобстріли.

Українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області та Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1322 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 583 особи.

Також українські бійці знищили 31 одиницю військової техніки росіян, зокрема:

1 танк;

4 БММ;

7 артсистем;

1 РСЗВ;

11 БПЛА;

6 автомобілів:

1 одиницю спецтехніки.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Крім цього, українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.