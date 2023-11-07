ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська).

У Генштабі України повідомили, що російські сили безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки і заявили, що російські сили не проводити будь-які наступальні дії на Лиманському напрямку.

Помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" України Іван Шевцов 5 листопада заявив, що близько 250 колишніх бійців ПВК "Вагнера" прибули на Куп’янсько-Лиманський напрямок для управління штурмовими операціями регулярних російських сил.

Російське МО заявило, що 6 листопада українські сили атакували поблизу Синьківки, Загоруйківки і Тимківки поблизу Куп’янська.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північ дорогою поблизу Васюківки (приблизно 12 км на північ від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки і атакували поблизу Богданівки, Хромового та Південного, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили періодично контратакують через залізничну колію між Кліщіївкою та Андріївкою, а інший військовий блоге повідомив, що українські війська атакують уздовж всієї лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що підрозділи російської 15-ї мотострілецької бригади нібито здійснили успішну атаку поблизу Степового та витіснили українські сили з опорного пункту в цьому районі. Він також повідомив, що російські війська нібито захопили територію на ділянці фронту за залізницею біля північної частини Авдіївського коксохімзаводу, хоча ISW поки не спостерігає візуального підтвердження заяв Машовця.

Російські джерела стверджували, що бої тривають на південь, схід і північ від Авдіївки. Український військовий оглядач Юрій Бутусов попередив, що російські війська готуються до чергової хвилі поновлення штурму Авдіївки свіжими резервами.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Авдіївки, Степового, Тоненького, Сіверного та Первомайського.

Повідомляється, що українські сили здійснили контратаку поблизу Авдіївки та відновили деякі втрачені позиції станом на 6 листопада.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили контратакували поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки), таким чином змусивши російські війська відійти з частини залізничної колії.

Російське нерегулярне збройне формування "Русский Легион" стверджувало, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового та ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Генштаб України повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Українські та російські джерела повідомили, що українська ракета вдарила біля складу боєприпасів у Седовому (45 км на схід від Маріуполя). Українські джерела припустили, що в результаті удару було вражено склад боєприпасів і пошкоджено російські вертольоти та іншу військову техніку.

Російські "воєнкори" висунули різні твердження щодо ракет, які могли використовувати українські сили, стверджуючи, що це були або крилаті ракети повітряного базування, або балістичні ракети наземного базування, такі як ATAMCS.

Станом на момент публікації ISW не має підтвердження запуску Україною ATACMS.

"Південна вісь"

Російські війська здійснили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької областей 6 листопада, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що російські сили невдало атакували поблизу Староморського.

У російському батальйоні "Восток", який діє в районі кордону Донецько-Запорізької областей, заявили, що нинішня негода не підходить для високої бойової активності, а на лінії фронту в основному ведуться артилерійські дуелі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 листопада, показують, що російські війська нібито трохи просунулися на схід від Загірного (11 км на південний захід від Гуляйполя).

Російський "воєнкор" с тверджував, що позиційні бої тривають поблизу Вербового і що українські сили намагаються порушити російські системи оборони в цьому районі.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська проводять періодичні локальні атаки обмеженими силами поблизу Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Нестерянки та поблизу П’ятихаток.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

Інший пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок.