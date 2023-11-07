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Майже 900 окупантів та п'ять танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Вівторок 07 листопада 2023 07:45
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Майже 900 окупантів та п'ять танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 7 листопада, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 306860 військових. Крім того, ЗСУ підбили 5 танків та знищили 21 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 306 860 (+890) осіб ліквідовано;
  • танків - 5293 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 9974 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 7410 (+21) од.;
  • РСЗВ - 869 од (+2).;
  • засоби ППО - 570 од.;
  • літаків - 322 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5557 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 1556 од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9767 (+23) од.;
  • спеціальна техніка - 1049 (+2) од.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Крім цього, українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.

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Війна Росії проти України Генштаб ВСУ
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