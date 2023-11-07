ВСУ уничтожили российский "Сонцепек" и две артустановки "Мста-С" на Таврическом направлении
Украинские бойцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Уничтожены тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", - написал Тарнавский.
Всего на Таврическом направлении враг нанес 3 авиаудара, провел 58 боевых столкновений и совершил 944 артобстрела.
Украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В то же время идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1322 огневых задач.
Общие потери врага составили 583 человека.
Также украинские бойцы уничтожили 31 единицу военной техники россиян, в частности:
- 1 танк;
- 4 БММ;
- 7 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 11 БПЛА;
- 6 автомобилей:
- 1 единица спецтехники.
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
Кроме того, украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.
Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.
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