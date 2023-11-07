ВСУ уничтожили российский "Сонцепек" и две артустановки "Мста-С" на Таврическом направлении

Украинские бойцы уничтожили российскую реактивную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Уничтожены тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", - написал Тарнавский.

Всего на Таврическом направлении враг нанес 3 авиаудара, провел 58 боевых столкновений и совершил 944 артобстрела.

Украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Красногоровка, Марьинка и Старомайорское Донецкой области и Красное, Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время идет ведение наступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОВСУ "Таврия" в течение суток выполнили 1322 огневых задач.

Общие потери врага составили 583 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 31 единицу военной техники россиян, в частности:

1 танк;

4 БММ;

7 артсистем;

1 РСЗО;

11 БПЛА;

6 автомобилей:

1 единица спецтехники.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Кроме того, украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного.

Потери России в войне в Украине на вторник, 7 ноября, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 306860 военных. Кроме того, ВСУ подвели 5 танков и уничтожили 21 артсистему.