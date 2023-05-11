ЗСУ знищили російський "Панцирь-С1" на Бахмутському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

"Мінус "Панцирь-С1". Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 45 ОАБр виявила "Панцирь-С1", у співпраці із ракетним підрозділом та аеророзвідкою 132 ОРБ комплекс перетворено на металобрухт", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили чотири склади з боєприпасами росіян.

Також раніше ми писали, що у середу, 10 травня, українські прикордонники разом з аеророзвідкою відбили хвилю атак окупантів та вивели з ладу чотири ворожі безпілотники.

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