ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами росіян під Куп’янськом та Лиманом, - Череватий

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили чотири склади з боєприпасами росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках за минулу добу ворог 460 разів відкривав вогонь по позиціях наших військових", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що загарбники здійснили 11 авіанальотів. У результаті боєзіткнення 38 окупантів було вбито, ще 65 поранено. "Знищено чотири БМП, станцію РЕБ "Стриж" та чотири польових склади з боєприпасами ворога", - додав Череватий.