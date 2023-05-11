ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами росіян під Куп’янськом та Лиманом, - Череватий
Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили чотири склади з боєприпасами росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.
"На Лиманському та Куп’янському напрямках за минулу добу ворог 460 разів відкривав вогонь по позиціях наших військових", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники здійснили 11 авіанальотів. У результаті боєзіткнення 38 окупантів було вбито, ще 65 поранено.
"Знищено чотири БМП, станцію РЕБ "Стриж" та чотири польових склади з боєприпасами ворога", - додав Череватий.
Нагадаємо, що аеророзвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали, як за допомогою дрону один за одним знищують окупантів.
Бійці Національної гвардії вночі збили російський розвідувальний БПЛА. Ворожа ціль була виявлена у небі над Дніпропетровською областю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.