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Прикордонники відбили хвилю атак окупантів у Бахмуті та "приземлили" чотири БПЛА

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Бахмут , Четвер 11 травня 2023 17:50
Прикордонники відбили хвилю атак окупантів у Бахмуті та "приземлили" чотири БПЛА Фото: прикордонники відбили хвилю атак окупантів у Бахмуті та "приземлили" чотири БПЛА (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 10 травня, українські прикордонники разом з аеророзвідкою відбили хвилю атак окупантів та вивели з ладу чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Учора мінометні розрахунки прикордонників разом з аеророзвідкою відбили хвилю атак окупантів. Загарбники з втратами відійшли", - йдеться в повідомленні.

На іншій позиції українські захисники вчасно виявили два ворожі безпілотники. Застосувавши антидронові рушниці, вони вивели з ладу обидва БПЛА. Така ж доля спіткала ще двох дронів, які спробували підлетіти вночі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що група українських бійців ССО знищила патруль в тилу окупантів.

Також раніше ми писали, що українські військові за добу на Таврійському напрямку знищили більше роти російських окупантів та 10 одиниць техніки.

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