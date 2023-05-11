ВСУ уничтожили российский "Панцирь-С1" на Бахмутском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

"Минус "Панцирь-С1". Бахмутское направление. Аэроразведка 45 ОАБр обнаружила "Панцирь-С1", в сотрудничестве с ракетным подразделением и аэроразведкой 132 ОРБ комплекс превращен в металлолом", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян.

Также ранее мы писали, что в среду, 10 мая, украинские пограничники вместе с аэроразведкой отбили волну атак оккупантов и вывели из строя четыре вражеских беспилотника.

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