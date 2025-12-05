ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 178 610 (+1 240)) осіб.
танків - 11 396 од.
бойових броньованих машин - 23 686 (+1) од.
артилерійських систем - 34 843 (+34) од.
РСЗВ - 1 558 (+2) од.
засоби ППО - 1 253 од.
літаків - 431 (+1) од.
гелікоптерів - 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 900 (+424) од.
крилаті ракети - 4 024 од.
кораблі / катери - 28 од.
підводні човни - 1 од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 907 (+94) од.
спеціальна техніка - 4 014 (+2) од.
Фото: Сили оборони продовжують знищувати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)