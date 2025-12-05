ЗСУ знищили російський літак, а втрати живої сили окупантів - понад 1200, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на 22:00 4 грудня, на фронті протягом дня відбулось 154 бойових зіткнень. Найбільшу кількість зафіксовано на Покровському напрямку.

Ще повідомлялось, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Покровську. Інформація німецького видання Bild про повне захоплення міста російськими військами і "закінчений бій" не відповідає дійсності.