Генштаб про ситуацію на фронті: за добу понад 150 боїв, третина на Покровському напрямку

Станом на 22:00, 4 грудня, на фронті протягом дня відбулось 154 бойових зіткнень. Найбільшу кількість зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3 207 дронів-камікадзе та здійснили 3 875 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинув дві керовані авіабомби, здійснив 98 обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Наразі ще одне бойове зіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. У чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 127 окупантів, із них 83 - безповоротно. Також знищено 13 безпілотних літальних апаратів, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки ворога. Крім того, українські воїни уразили дві одиниці автомобільного транспорту та одну ворожу артилерійську систему", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян неподалік Затишшя, Гуляйполя та в напрямку Прилук. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Староукраїнки, Тернуватого та Гуляйполя.

Сили оборони успішно зупинили ворожу спробу прорвати наші позиції на Оріхівському напрямку у районі Приморського. Ворожих ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Степногірськ, Григорівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку противник здійснив марну спробу просунутися у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.