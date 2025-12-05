ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на 22:00 4 декабря, на фронте в течение дня состоялось 154 боевых столкновений. Наибольшее количество зафиксировано на Покровском направлении.

Еще сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "законченном бое" не соответствует действительности.