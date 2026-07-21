ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС та склади окупантів

За даними військових, протягом 20 липня та в ніч на 21 липня українські сили завдали успішних ударів по ключових цілях противника.

У районі населеного пункту Хорли на Херсонщині було уражено радіолокаційну станцію "Буссоль-С". Ця РЛС призначена для виявлення та координатного забезпечення морських цілей, що дозволяло окупантам контролювати прибережну акваторію.

Склади та пункти управління БпЛА

Також Сили оборони завдали ударів по логістиці та засобах управління російських військ. Зокрема, уражено:

склад матеріально-технічних засобів у Давидовському Донецької області;

склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області;

склад матеріально-технічного забезпечення в районі Попово-Лежачів у Курській області РФ.

Крім того, під удар потрапили пункти управління ворожими дронами в районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також біля Кам'янського Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили у Генштабі.