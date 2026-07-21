ЗСУ знищили рідкісну російську РЛС та склади окупантів

Українські військові уразили низку важливих військових об'єктів росіян, зокрема рідкісну РЛС "Буссоль-С", склади боєприпасів і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
За даними військових, протягом 20 липня та в ніч на 21 липня українські сили завдали успішних ударів по ключових цілях противника.
У районі населеного пункту Хорли на Херсонщині було уражено радіолокаційну станцію "Буссоль-С". Ця РЛС призначена для виявлення та координатного забезпечення морських цілей, що дозволяло окупантам контролювати прибережну акваторію.
Також Сили оборони завдали ударів по логістиці та засобах управління російських військ. Зокрема, уражено:
Крім того, під удар потрапили пункти управління ворожими дронами в районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також біля Кам'янського Запорізької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили у Генштабі.
Нагадаємо, в ніч на 19 липня Сили оборони України вдарили по двох російських танкерах у Чорному морі, а також уразили плавучий кран в акваторії Азовського моря. Також під вогнем опинився ЗРК "Бук", розташований поблизу Зеленопілля в Запорізькій області.
Також у ніч на 18 липня українські дрони атакували низку цілей на території Росії. Зокрема, в місті Електросталь Московської області спалахнула масштабна пожежа на складі компанії Wildberries.