ЗСУ уразили два російські танкери, ЗРК "Бук" і міст
У ніч на 19 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об'єктів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, було уражено два російські танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в Азовському морі.
У Генштабі зазначили, що танкери використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального в інтересах збройних сил РФ. Плавучий кран забезпечував портові роботи, навантаження та розвантаження вантажів, а також підтримував функціонування морської логістики окупаційної армії.
Крім того, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Бук" поблизу Зеленопілля Запорізької області.
Також під удар потрапив автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області. За інформацією Генштабу, російські війська використовували його для забезпечення військової логістики.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по військовій логістиці та енергетичній інфраструктурі російських окупантів.
Зокрема, було уражено два танкери, суховантаж і плавучий кран у Чорному морі, а також низку електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом.