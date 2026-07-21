ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС и склады окупантов

По данным военных, в течение 20 июля и в ночь на 21 июля украинские силы нанесли успешные удары по ключевым целям противника.

В районе населенного пункта Хорлы в Херсонской области была поражена радиолокационная станция "Буссоль-С". Эта РЛС предназначена для выявления и координатного обеспечения морских целей, что позволяло оккупантам контролировать прибрежную акваторию.

Склады и пункты управления БПЛА

Также Силы обороны нанесли удары по логистике и средствам управления российских войск. В частности, поражены:

склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области;

склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области;

склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачи в Курской области РФ.

Кроме того, под удар попали пункты управления вражескими дронами в районах Комара и села Запорожья Донецкой области, а также возле Каменского Запорожской области.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в Генштабе.