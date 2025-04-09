ЗСУ знищили пункт управління РФ у Херсонській області, Генштаб показав відео удару

Повітряні сили завдали успішного ураження по ворожому пункту управління у Херсонській області. Внаслідок удару загинули десятки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Як пише Генштаб, удар, під час якого було знищено пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку Збройних сил Росії, було завдано 7 квітня.
"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", - додає Генштаб.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 927 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали:
Також нещодавно Сили оборони показали, як оператори Сил безпілотних систем знищили три ворожі системи протиповітряної оборони (ППО) у Курській області.
Зокрема у березні українські воїни завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області.
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