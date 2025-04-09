ЗСУ знищили пункт управління РФ у Херсонській області, Генштаб показав відео удару

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 927 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали:

1270 солдатів;

4 танки;

10 бойових броньованих машин;

52 артилерійські системи й не тільки.

Також нещодавно Сили оборони показали, як оператори Сил безпілотних систем знищили три ворожі системи протиповітряної оборони (ППО) у Курській області.

Зокрема у березні українські воїни завдали удару по командному пункту РФ у Бєлгородській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.