Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 927 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили:

1270 солдат;

4 танка;

10 боевых бронированных машин;

52 артиллерийские системы и не только.

Также недавно Силы обороны показали, как операторы Сил беспилотных систем уничтожили три вражеские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

В частности, в марте украинские воины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области.

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