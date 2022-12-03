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ЗСУ знищили пункт дислокації окупантів у Луганській області, - Генштаб

Фото: ЗСУ знищили пункт дислокації окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові завдали удару по району зосередження військ противника в районі міста Старобільськ Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня внаслідок вогневої поразки району зосередження противника в місті Старобільськ Луганської області втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 – загиблими", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше ми писали, що на Луганщині партизани сповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. Вони підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягнеться на два-три тижні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються втримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, швидше за все, плануючи посилити обстріл регіону. Незважаючи на це, ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватово-Кременна.

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