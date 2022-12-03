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ВСУ уничтожили пункт дислокации оккупантов в Луганской области, - Генштаб

Фото: ВСУ уничтожили пункт дислокации оккупантов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные нанесли удар по району сосредоточения войск противника в районе города Старобельск Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести потери. Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточение противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 – погибшими", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее мы писали, что в Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование, без которого доставка грузов растянется на две-три недели.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.

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