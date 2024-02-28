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ВСУ уничтожили почти 40 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация

Среда 28 февраля 2024 11:29
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ВСУ уничтожили почти 40 единиц техники россиян на Таврическом направлении: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили почти 40 единиц техники россиян на Таврическом направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 27 февраля, потери россиян на Таврическом направлении составили 561 человека. Украинские воины также уничтожили 38 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 31 авиаудар;
  • провел 66 боевых столкновений;
  • осуществил 1093 артобстрела.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Новопавловское направление

Враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области. Также наши воины отбили еще 4 атаки в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Ореховское направление

Украинские воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага за прошедшие сутки составили 561 человека. Наши воины уничтожили 38 единиц техники россиян, в частности:

  • 7 танков;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 1 средство ПВО;
  • 19 автомобилей.

"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 358 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 412 610 военных.

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