Фото: ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра два спостережні пункти ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росіяни продовжують спроби вибити позиції українських воїнів на лівобережжі Дніпра. ЗСУ відпрацювали по двох спостережних пунктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Протягом минулої доби ворог вдався до 3 невдалих спроб штурмових дій, але відійшов після втрат в живій силі й техніці. Водночас росіяни продовжують проводити аеророзвідку, а також тиснути артилерійськими обстрілами, ударними дронами, керованими авіабомбами. Також поновили удари некерованими авіаційними ракетами. Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Серед втрат ворога: 32 окупанти;

1 реактивна система залпового вогню "Град";

9 гармат, у тому ж числі гаубиця "Мста-Б";

3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";

7 одиниць автомобільної техніки;

2 спостережних пункти. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 лютого, українські воїни ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 386 230 військових.