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ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра два спостережні пункти ворога

Четвер 01 лютого 2024 14:03
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ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра два спостережні пункти ворога Фото: ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра два спостережні пункти ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують спроби вибити позиції українських воїнів на лівобережжі Дніпра. ЗСУ відпрацювали по двох спостережних пунктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Протягом минулої доби ворог вдався до 3 невдалих спроб штурмових дій, але відійшов після втрат в живій силі й техніці.

Водночас росіяни продовжують проводити аеророзвідку, а також тиснути артилерійськими обстрілами, ударними дронами, керованими авіабомбами. Також поновили удари некерованими авіаційними ракетами.

Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Серед втрат ворога:

  • 32 окупанти;
  • 1 реактивна система залпового вогню "Град";
  • 9 гармат, у тому ж числі гаубиця "Мста-Б";
  • 3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";
  • 7 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 спостережних пункти.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 лютого, українські воїни ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 386 230 військових.

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