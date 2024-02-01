ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра два спостережні пункти ворога
Росіяни продовжують спроби вибити позиції українських воїнів на лівобережжі Дніпра. ЗСУ відпрацювали по двох спостережних пунктах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Протягом минулої доби ворог вдався до 3 невдалих спроб штурмових дій, але відійшов після втрат в живій силі й техніці.
Водночас росіяни продовжують проводити аеророзвідку, а також тиснути артилерійськими обстрілами, ударними дронами, керованими авіабомбами. Також поновили удари некерованими авіаційними ракетами.
Збройні сили України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах. Серед втрат ворога:
- 32 окупанти;
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 9 гармат, у тому ж числі гаубиця "Мста-Б";
- 3 БпЛА: 2 ударні "Ланцети" та розвідувальний "Мерлін";
- 7 одиниць автомобільної техніки;
- 2 спостережних пункти.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 лютого, українські воїни ліквідували ще 1000 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 386 230 військових.
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