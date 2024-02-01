ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра два наблюдательных пункта врага
Россияне продолжают попытки выбить позиции украинских воинов на левобережье Днепра. ВСУ отработали по двум наблюдательным пунктам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
За прошедшие сутки враг предпринял 3 неудачных попытки штурмовых действий, но отошел после потерь в живой силе и технике.
В то же время россияне продолжают проводить аэроразведку, а также давить артиллерийскими обстрелами, ударными дронами, управляемыми авиабомбами. Также возобновили удары неуправляемыми авиационными ракетами.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам. Среди потерь врага:
- 32 оккупанта;
- 1 реактивная система залпового огня "Град";
- 9 орудий, в том же числе гаубица "Мста-Б";
- 3 БПЛА: 2 ударных "Ланцеты" и разведывательный "Мерлин";
- 7 единиц автомобильной техники;
- 2 наблюдательных пункта.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 386230 военных.
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