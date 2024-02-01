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ЗСУ ліквідували ще тисячу окупантів. Генштаб назвав втрати Росії за добу

Четвер 01 лютого 2024 08:14
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ЗСУ ліквідували ще тисячу окупантів. Генштаб назвав втрати Росії за добу Ілюстративне фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові за минулу добу ліквідували одну тисячу російських загарбників. Всього Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ в Telegram.

Загальні втрати росіян у війні в Україні складають:

  • особового складу ‒ близько 386 230 (+1000) осіб,
  • танків ‒ 6322 (+12) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 11773 (+16) одиниць,
  • артилерійських систем - 9228 (+33) одиниць,
  • РСЗВ - 976 (+2) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) одиниць,
  • літаків - 332 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів - 324 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) одиниць,
  • підводні човни - 1 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12267 (+36) одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).

Ситуація на фронті

Українські військові відбили девʼять атак росіян на Лиманському напрямку. Крім того, ЗСУ продовжили заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 15 районах зосередження особового складу противника.

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