ЗСУ знищили на Лиманському напрямку рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2" (відео)

Сили оборони знищили у лісах на Лиманському напрямку корабельний бомбомет "Смерч-2", який окупанти встановили на вантажівку "Урал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - пише ОСУВ "Хортиця".

"Смерч-2"

Корабельний бомбомет "Смерч-2" - це радянська реактивна установка для протичовнової боротьби, призначена для ураження підводних човнів на середніх і малих дистанціях. Вона є модернізованою версією системи "Смерч-1" і використовує некеровані глибинні бомби, які запускаються залповим методом.

Восени 2023-го в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що окупанти встановили корабельну реактивну бомбометну систему на броньований багатоцільовий тягач МТ-ЛБ. А вже на початку 2024 року було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано запуск снарядів із "Смерч-2", який встановили на шасі танку Т-80У.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 852 тисячі одиниць живої сили. Також за минулу добу, 10 лютого, Сили оборони знищили: