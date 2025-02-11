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За добу армія РФ втратила майже 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Вівторок 11 лютого 2025 08:00
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За добу армія РФ втратила майже 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За добу окупаційні війська РФ втратили ще 1390 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 44 артсистеми, 132 дрони та 169 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

За даними військового відомства, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 851 880 (+1 350) осіб;
  • танків - 10 014 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 844 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 22 923 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1 275 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1060 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 755 (+132) од.;
  • крилатих ракет - 3 056 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 807 (+169) од.;
  • спеціальної техніки - 3 741 (+1) од.

За добу армія РФ втратила майже 1400 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір вчорашнього дня, 10 лютого, на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Там від початку вчорашньої доби українські воїни зупинили 40 штурмових дій противника.

Зазначимо, що минулого дня російські загарбники завдали двох ракетних та 77 авіаційних ударів. Крім цього, було залучено понад тисячу дронів-камікадзе та здійснено понад 5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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