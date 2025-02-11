ВСУ уничтожили на Лиманском направлении редкий корабельный бомбомет "Смерч-2" (видео)

Силы обороны уничтожили в лесах на Лиманском направлении корабельный бомбомет "Смерч-2", который оккупанты установили на грузовик "Урал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься", - пишет ОСУВ "Хортица".

"Смерч-2"

Корабельный бомбомет "Смерч-2" - это советская реактивная установка для противолодочной борьбы, предназначенная для поражения подводных лодок на средних и малых дистанциях. Она является модернизированной версией системы "Смерч-1" и использует неуправляемые глубинные бомбы, которые запускаются залповым методом.

Осенью 2023-го в СМИ появились сообщения о том, что оккупанты установили корабельную реактивную бомбометную систему на бронированный многоцелевой тягач МТ-ЛБ. А уже в начале 2024 года была опубликована видеозапись, на которой зафиксирован запуск снарядов из "Смерча-2", который установили на шасси танка Т-80У.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 852 тысячи единиц живой силы. Также за минувшие сутки, 10 февраля, Силы обороны уничтожили: