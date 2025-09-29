ЗСУ знищили FPV-дроном російський гелікоптер Мі-28: феєричне відео

Завдяки броньованій кабіні екіпажу та високій маневреності Мі-28 розрахований діяти навіть у складних умовах бою, включно з нічними операціями.

Російський ударний гелікоптер Мі-28, відомий також під назвою "Нічний мисливець", призначений для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили противника. Він оснащений сучасною системою наведення, потужною гарматою калібру 30 мм та може нести різноманітні керовані й некеровані ракети.

Сили безпілотних систем в Україні

Як відомо, Сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.

А ось Роберт "Мадяр" Бровді призначений командувачем Сил безпілотних систем у червні цього року.

Також зауважимо, що 28 серпня Угорщина заборонила в'їзд Бровді через удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, цьому офіцеру нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони. Сам Бровді висміяв Будапешт, відреагувавши на "обмеження" проти нього.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський обурився та наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський демонстративно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.