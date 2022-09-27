ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (відео)

Військовим 128 окремої гірсько-штурмової бригади вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, починаючи від САУ і завершуючи танком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Як 128 ОГШБр за допомогою коригування БПЛА "Лелека", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок успішних ударів по ворожій техніці, ЗСУ знищили:
Нагадаємо, що ЗСУ влаштували засідку та знищили екіпажи трьох "Тигрів".
Також, українським військовим на Бахмутському напрямку вдалося знищити спостережний пункт окупантів.
Раніше, українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.
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