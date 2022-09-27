UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (відео)

Фото: ЗСУ знищили декілька ворожих РСЗВ, артилерійських установок і танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Військовим 128 окремої гірсько-штурмової бригади вдалося знищити велику кількість ворожої техніки, починаючи від САУ і завершуючи танком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Як 128 ОГШБр за допомогою коригування БПЛА "Лелека", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок успішних ударів по ворожій техніці, ЗСУ знищили:

  • РСЗВ "Град";
  • два "Урагани" вкупі із транспортно-заряджаючими машинами до них;
  • дві гармати "Гіацинт-Б" із боєкомплектом;
  • самохідні установки "Піон" і "Гвоздика";
  • вантажівку і гаубицю "МСТА-Б";
  • танк Т-72.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштували засідку та знищили екіпажи трьох "Тигрів".

Також, українським військовим на Бахмутському напрямку вдалося знищити спостережний пункт окупантів.

Раніше, українські військові завдяки протитанковій установці знищили російський кулеметний розрахунок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні