Уничтожили наблюдательный пункт россиян: ССО показали видео с поля боя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.

Также военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.

Ранее в ВСУ показалиработу украинского "БУК М-1" . Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

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