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Уничтожили наблюдательный пункт россиян: ССО показали видео с поля боя

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 21:08
Уничтожили наблюдательный пункт россиян: ССО показали видео с поля боя Фото: Уничтожили наблюдательный пункт россиян: ССО показали видео с поля боя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным на Бахмутском направлении удалось уничтожить наблюдательный пункт оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

По информации военных, операторы ПТРК уничтожили пункт российских военных.

Напомним, ранее украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.

Также военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.

Ранее в ВСУ показалиработу украинского "БУК М-1" . Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

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