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Уничтожили российский пулеметный расчет: ССО показали видео с поля боя

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Среда 14 сентября 2022 21:32
Уничтожили российский пулеметный расчет: ССО показали видео с поля боя Фото: Уничтожили российский пулеметный расчет: ССО показали видео с поля боя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.

"Не вернется домой российский пулеметный расчет, что слишком донимал бойцам сил обороны на одном из направлений", - говорится в сообщении.

Операторам ССО удалось уничтожить вражеских военных используя противотанковую установку. По их словам, для этого понадобилось несколько секунд и меткий выстрел, который сделал специалист.

"Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - добавили в завершение.

Напомним, что военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.

Также, в Вооруженных силах показали работу ракетной батареи "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

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