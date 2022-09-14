Уничтожили российский пулеметный расчет: ССО показали видео с поля боя
Украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ССО ВСУ.
"Не вернется домой российский пулеметный расчет, что слишком донимал бойцам сил обороны на одном из направлений", - говорится в сообщении.
Операторам ССО удалось уничтожить вражеских военных используя противотанковую установку. По их словам, для этого понадобилось несколько секунд и меткий выстрел, который сделал специалист.
"Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО", - добавили в завершение.
Напомним, что военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и поразили российский БТР.
Также, в Вооруженных силах показали работу ракетной батареи "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.
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