ЗСУ влаштували засідку та знищили екіпажи трьох "Тигрів" (відео)

Українські військові влаштували засідку на ворога у Донецькій області та знищили екіпажі трьох "Тигрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО ЗСУ.

"Вдале полювання на російські "Тигри", - йдеться у повідомленні.

Військовим ССО вдалося влаштувати вдалу засідку на противника у лісовому масиві в Донецькій області. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів".

"Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - додали військові.