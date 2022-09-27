ВСУ уничтожили несколько вражеских РСЗО, артиллерийских установок и танк (видео)

Военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады удалось уничтожить большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Как 128 ОГШБр посредством корректировки БПЛА "Лелека", - говорится в сообщении.
В результате успешных ударов по вражеской технике, ВСУ уничтожили:
Напомним, что ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров".
Также украинским военным на Бахмутском направлении удалось уничтожить наблюдательный пункт кафиров.
Ранее украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.
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