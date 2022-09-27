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ВСУ уничтожили несколько вражеских РСЗО, артиллерийских установок и танк (видео)

Фото: ВСУ уничтожили несколько вражеских РСЗО, артиллерийских установок и танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады удалось уничтожить большое количество вражеской техники, начиная от САУ и завершая танком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Как 128 ОГШБр посредством корректировки БПЛА "Лелека", - говорится в сообщении.

В результате успешных ударов по вражеской технике, ВСУ уничтожили:

  • РСЗО "Град";
  • два "Урагана" вместе с транспортно-заряжающими машинами к ним;
  • две пушки "Гиацинт-Б" с боекомплектом;
  • самоходные установки "Пион" и "Гвоздика";
  • грузовик и гаубицу "МСТА-Б";
  • танк Т-72.

Напомним, что ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех "Тигров".

Также украинским военным на Бахмутском направлении удалось уничтожить наблюдательный пункт кафиров.

Ранее украинские военные благодаря противотанковой установке уничтожили российский пулеметный расчет.

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