ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 338 120 (+900) осіб ліквідовано;

танків - 5632 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 10519 (+11) од.;

артилерійських систем - 8058 (+1) од.;

РСЗВ - 919 (+0) од.;

засоби ППО - 605 (+0) од.;

літаків - 324 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0) од.;

крилаті ракети - 1585 (+14) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10598 (+7) од.;

спеціальна техніка - 1159 (+0) од.

Фото: втрати ворога станом на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Тим часом погані погодні умови заважають ЗСУ й російським терористам використовувати розвідувальні дрони.

Зокрема ворог намагається розширити свою міць без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.