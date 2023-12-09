ЗСУ знищили 900 окупантів й більше 5 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 8 грудня, українські військові ліквідували ще 900 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 338 120 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Тим часом погані погодні умови заважають ЗСУ й російським терористам використовувати розвідувальні дрони.
Зокрема ворог намагається розширити свою міць без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.
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