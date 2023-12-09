ВСУ уничтожили 900 оккупантов и более 5 танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 338 120 (+900) человек ликвидировано;

танков - 5632 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 8058 (+1) ед.;

РСЗО - 919 (+0) ед.;

средства ПВО - 605 (+0) ед.;

самолетов - 324 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0) ед.;

крылатые ракеты - 1585 (+14) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед.;

специальная техника - 1159 (+0) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области. Тем временем плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.

В частности, враг пытается расширить свою мощь без проведения общей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.