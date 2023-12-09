ВСУ уничтожили 900 оккупантов и более 5 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 8 декабря, украинские военные ликвидировали еще 900 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 338 120 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области. Тем временем плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.
В частности, враг пытается расширить свою мощь без проведения общей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.
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