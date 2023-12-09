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ВСУ уничтожили 900 оккупантов и более 5 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили около 900 оккупантов и более 5 танков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 декабря, украинские военные ликвидировали еще 900 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 338 120 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 338 120 (+900) человек ликвидировано;
  • танков - 5632 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 8058 (+1) ед.;
  • РСЗО - 919 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 605 (+0) ед.;
  • самолетов - 324 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0) ед.;
  • крылатые ракеты - 1585 (+14) ед.;
  • корабли/катера - 22 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед.;
  • специальная техника - 1159 (+0) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 09.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также на левом берегу Херсонской области. Тем временем плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.

В частности, враг пытается расширить свою мощь без проведения общей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.

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