Росія посилює армію удмуртами, щоб не оголошувати загальну мобілізацію, - ISW

Російська Федерація намагається розширити бойову міць армії без проведення загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У свіжому звіті Інституту зазначається, що 7 грудня глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов оголосив про формування регіоном чотирьох нових з'єднань. Йдеться про зенітно-ракетний батальйон «Євгеній Драгунов», зенітно-ракетний дивізіон «Чепца», мотобатальйон «Вармун» і десантно-штурмовий дивізіон (ВДВ) «Кама». Незабаром ці формування будуть перекинуті в Україну для участі в бойових діях.

За словами Бречалова, удмурти укомплектували ці нові підрозділи після підписання невизначених контрактів з Міністерством оборони РФ.

"Схоже, що ці підрозділи є російськими іррегулярними формуваннями з невідомою чисельністю, яка, ймовірно, не відповідає доктринальній кінцевій чисельності їхніх заявлених ешелонів. Влада Республіки Удмуртія, ймовірно, залучає місцевих добровольців для укомплектування цих підрозділів, щоб негайно підсилити лінію фронту в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Тим часом у Міністерстві оборони РФ заявили про додаткове спрощення процедури видачі посвідчень учасникам повномасштабної війни проти України.

Міноборони Росії 8 грудня оголосило, що російським бійцям більше не потрібно буде подавати документи на отримання посвідчення ветерана, адже відомство автоматично видаватиме ці посвідчення на основі вже наявної інформації про учасника бойових дій.

"Спрощення цієї процедури може бути частиною поточних зусиль Росії щодо офіційного оформлення, спрямованих на відновлення адміністративного контролю РФ над нерегулярними формуваннями, залученими до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомляє ISW.

Росія вербує іноземців для війни в Україні

Нагадаємо, російські посередники вербують і продають громадян Непалу для служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.

Поліція Непалу затримала десять осіб, які дорого продавали безробітним людям туристичні візи, а потім відправляли їх для незаконного вербування до російської армії.

Крім того Москва хоче направити для участі у війні проти України нелегальних мігрантів, що опинилися в РФ через провокації на російсько-фінському кордоні.

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