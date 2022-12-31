ЗСУ знищили більше 700 окупантів та "приземлили" гелікоптер: оновлені втрати армії РФ

Українські військові за минулу добу знищили ще 710 окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 105 960 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 31 грудня орієнтовно склали:

особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,

артилерійських систем - 2016 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засобів ППО - 213 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),

крилатих ракет - 711 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ - 4707 (+24) од,

спеціальної техніки -180 (+0).

Нагадаємо, українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у Херсонській і Запорізькій областях, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.

До того ж, протягом 30 грудня ЗСУ відбили 15 атак противника в Луганській та Донецькій областях.

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