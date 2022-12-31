ЗСУ знищили більше 700 окупантів та "приземлили" гелікоптер: оновлені втрати армії РФ
Фото: ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів (Getty Image)
Українські військові за минулу добу знищили ще 710 окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 105 960 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 31 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 3029 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,
- артилерійських систем - 2016 (+6) од,
- РСЗВ - 423 (+0) од,
- засобів ППО - 213 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 269 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),
- крилатих ракет - 711 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ - 4707 (+24) од,
- спеціальної техніки -180 (+0).
Нагадаємо, українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у Херсонській і Запорізькій областях, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.
До того ж, протягом 30 грудня ЗСУ відбили 15 атак противника в Луганській та Донецькій областях.
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